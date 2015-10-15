«Узбекский» динозавр оказался эволюционно продвинутым

Палеонтологи из Зоологического института РАН сообщили, что хищный динозавр, живший 90 млн лет назад, впервые появился в Средней Азии, а не в Южной Америке, и был более эволюционно продвинут.

Ученые выяснили, что найденные в Узбекистане останки рептилии-альваресзавриды по возрасту такие же древние, как скелет особи, найденный ранее в Аргентине, пишут «Известия».

При этом «узбекский» вариант оказался более эволюционно продвинут, что и позволило сделать вывод о зарождении этого вида в Средней Азии.

Самые крупные особи альваресзаврид имели маленькие передние лапы, тонкие ноги и длинный хвост. Рост таких динозавров не превышал двух метров.

Напомним, ранее российские ученые назвали новую причину вымирания динозавров.