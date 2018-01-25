Роскосмос поможет Газпрому с газодобычей

Ключевые предприятия Роскосмоса планируют заменить Газпрому иностранных поставщиков добычного оборудования, большинство опытных образцов должны быть разработаны к 2020 году.

В «дорожной карте» по импортозамещающим технологиям, подписанной Газпромом и Роскосмосом 5 октября 2017 года, речь идет о готовности 11 предприятий госкорпорации осваивать компетенции иностранных компаний, до санкций поставлявших оборудование в России.

Впервые о возможности размещения Газпромом заказов на предприятиях Роскосмоса стало известно еще в мае 2017 года на совещании по диверсификации в Рыбинске, куда вице-премьер Дмитрий Рогозин пригласил главу монополии Алексея Миллера.

К октябрю в «дорожную карту» внесли обширную номенклатуру изделий и услуг. Речь идет, в частности, об оборудовании для добычи нефти и газа в море и на суше, о колонном и насосном оборудовании, газоперекачивающих агрегатах, компрессорах и других изделиях, которые Газпром закупал за рубежом. Это оборудование для добычи газа американских General Electric, One Subsea, норвежской Aker Solutions и американско-норвежской FMC Technologies. Эти же компании поставляли фонтанную арматуру, разрабатывали штуцерные модули и системы подвески насосно-компрессорных труб, подводные трубопроводные системы для шельфа. Работами по устьевому оборудованию скважин и поставкой техники для этого занимались американско-французская Axon, американские Weatherford, Baker Oil Tools и Schlumberger. Теплообменники, в частности, делали Chart Heat Exchangers, немецкая Linde и швейцарская Fives Cryogenie, пишет «Коммерсант».

В Роскосмосе пояснили, что «дорожная карта» направлена на обеспечение технологической независимости Газпрома. Объем работ, которые готовы на себя взять Роскосмос и другие предприятия ОПК, весьма велик, сообщил топ-менеджер одного из предприятий космической отрасли.

По информации издания, первые опытные образцы для Газпрома должны быть получены предприятиями ОПК к весне 2020 года, после чего встанет вопрос о заключении контрактов. Решение об этом будет принимать комитет по импортозамещению и локализации производства Газпрома.