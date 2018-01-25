В Хабаровске полицейских застукали за игрой в подпольном казино

Двоих полицейских, обнаруженных в ходе спецоперации в нелегальном казино в Хабаровске, уволили со службы, сообщил врио начальника УМВД по Хабаровскому краю Арсен Исагулов.

Еще 25 ноября 2017 года силовики провели обыск в нелегальном казино в Железнодорожном районе Хабаровска. В момент проведения обыска в нем находились два сотрудника полиции, которые также участвовали в игре.

«Два сотрудника уволены. Возбуждено уголовное дело, оно в производстве у следственного комитета. Мы даже знали, что они там (в казино) играют, поэтому туда и пошли», – передает РИА «Новости» слова Исагулова.

Он рассказал, что за год в Хабаровском крае были ликвидированы три подпольных казино, 15 человек привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, ранее во время операции по выявлению подпольных игровых клубов сотрудники хабаровской полиции обнаружили в одном из казино женщину-судью Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа.