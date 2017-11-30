В ЦИК отметили рекордное число привлекательных женщин в избирательной кампании

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина объяснила, почему так много женщин решили побороться за пост президента в 2018 году.

Она заявила, что выборы-2018 стали «рекордными по количеству желающих, как-то заявивших о себе, и по количеству женщин молодых, активных, привлекательных», по ее мнению, «тоже установлен рекорд», передает RT.

Гришина отметила, что многие женщины «достаточно успешно работают» и смогли добиться права начать сбор подписей. Гришина напомнила, что в числе 13 кандидатов, которые сейчас собирают подписи, есть «Собчак, Гордон, Лисицына, Волынец, Агурбаш».

«Конечно, это еще не 50%, но мы приближаемся», – сказала секретарь Центризбиркома.

По ее мнению, рост числа женщин среди кандидатов – «общемировая тенденция». Как заявила Гришина, «женщины видят, что не всегда мужчины решают те проблемы, которые они считают общими, так, как бы это могли сделать женщины».

Напомним, среди зарегистрированных кандидатов в президенты России Владимир Путин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.