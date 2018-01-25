Британия провела воздушную разведку у границ России

Самолет британских Королевских ВВС Sentinel R1 провел длительный полет у границ Калининградской области, сообщают сайты, отслеживающие передвижение авиации.

Полет проходил на высоте 13 тыс. метров, передает «Интерфакс».

Sentinel пролетел вблизи южной границы Калининградской области, ее побережья на Балтике и у северных границ российского региона.