Ватикан счел клонирование приматов «посягательством на будущее человечества»

Клонирование приматов, осуществленное в Китае, является «посягательством на будущее человечества», заявил эксперт Ватикана по вопросам биоэтики кардинал Элио Сгречча.

Он отметил, что церковь твердо и решительно осуждает возможность клонирования человека, но относительно клонирования животных нет «ясного и официального осуждения», эта тема предусматривает «авторитетный анализ ученых», передает РИА «Новости» со ссылкой на AdnKronos.

Сгречча опасается, что клонирование обезьян ведет к клонированию человека: «Несомненно, переход от первой овечки Долли к другим животным и теперь уже к обезьянам, то есть наиболее близким к человеку приматам, представляет собой настоящее посягательство на будущее всего человечества».

Напомним, ученые Института нейронаук Шанхая впервые в мире клонировали приматов – длиннохвостых макак. Первый клон родился 27 ноября, второй – 5 декабря.