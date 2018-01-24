Беспилотник США провел активную разведку в Донбассе

Очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе совершил в среду стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A, следует из мониторинговых данных западных авиаресурсов.

Отмечается, что дальний беспилотник с бортовым номером 12-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, практически весь день курсировал вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, не пересекая ее. Беспилотник находился на высоте около 15,5 тыс. метров и летал со скоростью 600 км в час передает «Интерфакс».

Беспилотник мог наблюдать не только за всей территорией ДНР и ЛНР, но и за приграничными регионами России. Отмечается, что летательный аппарат неоднократно приближался на расстояние от 40 до 60 километров к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

Напмоним, ранее стратегический разведывательный беспилотник США проводил многочасовую разведку вдоль линии разграничения в Донбассе 7 января.