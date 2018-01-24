«Зенит» пошутил над «ужасной» эмблемой английского клуба

Официальный англоязычный Twitter-аккаунт футбольного клуба «Зенит» сделал пародию на новую эмблему английского «Лидса».

«Зенит» изменил свой логотип, сделав его похожим на обновленную эмблему английского клуба, и выложил результат в соцсети. «Правильно ли мы это делаем?», – в шутку уточнил аккаунт «Зенита» у аккаунта «Лидса» в Twitter.

Пользователям соцсети пародия понравилась намного больше, чем оригинальное лого «Лидса». Запись «Лидса» о новом лого набрала более 3,2 тыс. лайков, запись «Зенита» – более 8 тыс. лайков.

| Our new crest #MOT #LUFC



6 months of research

10,000 people consulted

Ready for the next 100 years



Watch video https://t.co/rIIdL2Yz9F pic.twitter.com/pMrd3zTjCl — Leeds United (@LUFC) 24 января 2018 г.

В свою очередь, болельщики «Лидса» назвали новую эмблему, выпущенную в честь столетия клуба, «ужасной» и «шокирующей», и организовали кампанию против нового лого. Петицию подписали более 40 тыс. человек.