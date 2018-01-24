Новому Ту-160М дали имя уничтожившего авиацию Ичкерии генерала

Изготовленный на Казанском авиазаводе стратегический ракетоносец Ту-160М получил имя генерала Петра Дейнекина, который умер в августе 2017 года.

Фото самолета опубликовано на сайте телеканала «Мир 24».

Дейнекин умер на 80-м году жизни в августе 2017 года. Он был первым главкомом ВВС России, руководил авиаударами по чеченским аэродромам во время первой чеченской кампании, уничтожив захваченные сторонниками самопровозглашенной Ичкерии самолеты. Герой России.

Ранее сообщалось, что стратегический ракетоносец Ту-160 с заводским номером 0804, изготовленный на Казанском авиазаводе, на прошлой неделе начал испытательные полеты.

Ожидается, что 25 января президент России Владимир Путин посетит Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, где понаблюдает за демонстрационным полетом модернизированного Ту-160М. Об этом сообщили в Кремле.