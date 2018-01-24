Источник: Украина отказалась сотрудничать с противниками Трампа в США

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер во время визита в Киев мог обсуждать с президентом Украины Петром Порошенко дело экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа и бывшего консультанта Партии регионов Пола Манафорта, а также поставки летального оружия, сообщает источник.

«Первый момент – Украина не будет продолжать сотрудничество со США по делу Манафорта», – цитирует источника «Апостроф».

Собеседник украинского издания также обратил внимание на то, что, по его информации, Киев с осени не передает Вашингтону информацию по делу Манафорта.

Это якобы связано с тем, что дальнейшее расследование может поставить под удар Дональда Трампа.

Кроме этого Курт Волкер мог обсудить с Порошенко поставку Украине американских противотанковых комплексов Javelin.

Напомним, в среду, 24 января, пресс-служба главы украинского государства сообщила о состоявшейся встрече Петра Порошенко с Куртом Волкером. Также сообщалось, что Волкер отменил поездку в Донбасс из-за неблагоприятных погодных условий.

В пятницу, после посещения Украины Курт Волкер собирается встретится с помощником президента России Владиславом Сурковым.