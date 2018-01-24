В Петрозаводске открыли центр канистерапии

В Петрозаводске открылся первый в республике Карелии центр канистерапии – лечения и реабилитации, с помощью специально отобранных и обученных собак.

Как сообщает «АиФ-Карелия», проект «Дай лапу, друг: система организации досуга, воспитания, реабилитации и формирования социально-ответственного отношения к животным у детей на базе общественного приюта для животных» получил президенсткий грант, с помощью которого и стала возможна такая работа в Карелии.

«Этот проект – возможность научить детей доброте. И как вы понимаете, добрый человек никогда не выбросит на улицу животных. Пока наш городской приют переполнен. В нем всегда есть собаки и кошки, которые ждут своих хозяев. Но чтобы работа приюта охватывала не только бездомных четвероногих, но и людей, мы решили создать Центр социальной работы, на базе которого сможем проводить реабилитацию с помощью специально обученных собак. Сейчас у нас есть активист, который уже прошла обучение вместе со своей собакой, она работает два раза в неделю в отделении реабилитации в Детской городской больнице в Петрозаводске. Планируем на средства гранта обучить еще нескольких собак и волонтеров. Животных для работы с детьми планируется обучать на специальных курсах в Санкт-Петербурге. Предусмотрен обмен опытом с общественными приютами других городов республики, выезды в города Суоярви и Костомукша и проведение там мастер-классов», – рассказал председатель общественной организации Первый городской приют Владимир Рыбалко.

Об успехах рассказала главный врач детской городской больницы Петрозаводска Елена Аксеньева, слова которой приводит издание «Республика».

«Канистерапия очень важна для наших детей, особенно для тех, у которых стоит диагноз ДЦП. Мы вам очень благодарны и рады, что вы получили грант. Я уверена, что мы будем и дальше вместе работать», – рассказала Аксеньева.

На торжественной церемонии открытия к создателей центра поздравил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Идея очень интересная. Когда мне написали о центре канистерапии, сразу захотел поехать посмотреть. Я вижу, что это идея неравнодушных людей. Я не специалист, но слышал, что терапия животными хорошо помогает. Мы будем рядом, будем помогать. Я надеюсь, что этот центр поможет детям стать более здоровыми физически и душевно. Спасибо вам!» – отметил глава республики.

По словам руководителя центра Светланы Ефимовой, в России канистерапию практикуют пять лет, передает издание «Петрозаводск говорит».

Идея открытия центра канистерапии в Петрозаводске появилась летом 2016 года. С помощью президентского гранта активистам удалось снять помещение, а обустроить центр помогли меценаты. На данный момент осталось оборудовать только сенсорную комнату, на которую понадобится почти 1 млн рублей.

Общаются собаки с пациентами под наблюдением специалиста-медика. На первых занятиях также присутствует зоопсихолог Снежана Якушкова. Специалист Алексей Краснов помогает отбирать собак для канистерапии и проводит общий курс дрессировки. Большую помощь центру также оказывает ученик Державинского лицея Игорь Иевлев. Кроме того, в центре трудятся еще пять волонтеров, которые каждый день занимаются с детьми и помогают выгуливать собак.