Рэпер 50 cent заработал на биткоине до 8,5 млн долларов

Известный рэпер 50 Cent неожиданно для себя самого заработал от 7 до 8,5 млн долларов, ранее продав свой альбом за биткоины.

«Неплохо для ребенка с Саут Сайда. Я горжусь собой, лол», – написал рэпер в своем Instagram.

50 Cent добавил, что совсем забыл о своих биткоинах. Между тем, он стал одним из первых музыкантов, продающих свои релизы за криптовалюту. В 2014 году рэпер стал продавать альбом Animal Ambition за биткоины, курс которых на тот момент составлял около 662 доллара.

Сейчас, учитывая колебания курса биткоина от 10 до 12 тыс. долларов, прибыль рэпера от продаж альбома в криптовалюте оценивается в размере от 7 до 8,5 млн долларов.

Публикация от 50 Cent (@50cent) Янв 23, 2018 at 12:34 PST

В среду стало известно, что курс биткоина опустился ниже отметки в 11 тыс. долларов из-за беспокойства инвесторов по поводу жесткого регулирования крипторынка в Южной Корее.