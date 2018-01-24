Украинские СМИ сообщили о создании в Донецке «подконтрольного ГРУ» спецбатальона

Источники украинских СМИ утверждают, что в Донецке создается отдельный специальный батальон, который будет состоять из местных жителей, но подчиняться якобы будет Главному разведывательному управлению (ГРУ) России.

«Численность батальона 570 человек. Название «ИРБИС». С ЛНР и ДНР набирают исключительно местных. Офицеры - россияне. Будет подчиняться непосредственно ГРУ», - приводит «Обозреватель» слова неназванного источника в Донецке.

Он утверждает, что батальон будет базироваться в Донецке. Его функции «не совсем ясны», но использоваться этот батальон будет в основном «для зачисток на местах», так как в Донбассе «слишком высокий уровень коррупции».

При этом, утверждает источник, деятельность батальона может быть направлена даже против главы ДНР Александра Захарченко.

Отметим, что в настоящее время структуры под названием ГРУ в Вооруженных силах России не существует.

Напомним, Москва неоднократно подчеркивала непричастность к ситуации в Донбассе, а также отмечала, что российских военных нет в этом регионе. Россия подчеркивала, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи.