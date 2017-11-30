Максакова снялась на видео в откровенном наряде

Оперная певица, вдова убитого в Киеве депутата Госдумы Дениса Вороненкова, опубликовала в своем блоге видео в коротком платье и с очень глубоким декольте, за что сразу же была раскритикована своими подписчиками.

Максакова, которая стала блогером, в новом ролике позирует в коротком обтягивающем платье с глубоким декольте. В ролике, опубликованном на YouTube, она отвечает блогеру Анатолию Шарию, который не так давно высмеял ее новую жизнь, где «она поет, а все вокруг жрут».

В итоге подписчики блога Максакову высмеяли за ее откровенный образ в блоге и попытку «накрутить» просмотры за счет имени Шария. Более того, критикуют ее и за ее пение.

«Да, Маше лучше петь, чем говорить. Маша даже не поняла ни чего, что про нее Шарий сказал. Хотя, может и поняла, но включила «украинку» и похайпилась на его имени в названии видео», - написал один из пользователей.

Он также добавил, что «когда не юная дама демонстрирует себя в обтяжке – выглядит нелепо», указав также на то, что ее не с лучшей стороны характеризует «зал, где меньше сотни зрителей».

Некоторые обратили внимание именно на ее откровенное платье.

«Ну наконец-то она отплакалась по Дениске. Готова покорять нового мужика», - пишет один пользователь.

«Че юбка такая длинная??? Давай сразу трусы!», - отмечает другой.

Напомним, Максакова бежала на Украину со своим мужем и депутатом Денисом Вороненковым, заявив о несогласии с политикой Москвы. При этом против Вороненкова в тот момент уже было заведено уголовное дело о мошенничестве. В конце марта 2017 года Вороненков был застрелен в центре Киева бывшим нацгвардейцем Украины националистом Павлом Паршовым.