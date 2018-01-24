Немецкий антиисламист русского происхождения принял ислам

Известный немецкий политик Артур Вагнер, представитель партии «Альтернатива для Германии» в регионе Бранденбург на востоке страны, известный своими антиисламскими взглядами, ушел в отставку после того, как сам принял мусульманство, сообщают СМИ.

Информацию уже подтвердила сама партия «АдГ». Вагнер был ведущим членом «Альтернативы для Германии» в Бранденбурге. Вышел из партии он 11 января «по личным причинам», сообщает DW.

Вагнер - немец русского происхождения. Членом «АдГ» он был с 2015 года, входил в комитет, ответственный за работу с церквями и религиозными общинами. До прихода в «Альтернативу для Германии» он являлся членом партии христианских демократов канцлера Германии Ангелы Меркель (ХДС).

О его обращении в мусульманскую веру сообщила газета Tagesspiegel. Сам Вагнер не стал комментировать эти сообщения, заявив, что это «его личное дело».

При этом, как утверждает Die Welt, Вагнер не является первым крайне правым политиком, который обращается в ислам. Так, в Нидерландах Арнуд ван Доорн покинул правую политическую партию Свободы Герта Вильдерса, так как принял мусульманскую веру и отправился в Саудовскую Аравию, чтобы совершить хадж.