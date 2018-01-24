Суд рассмотрит иски о возврате пожертвований на кампанию Навального

Мировой суд Савеловского района Москвы рассмотрит еще пять исковых заявлений о возврате в совокупности 4,5 тыс. рублей, пожертвованных на президентскую кампанию блогера Алексея Навального, сообщила пресс-секретарь райсуда Мария Михайлова.

«Четыре иска с требованием компенсировать по 500 рублей, еще один – на 2,5 тыс. рублей. Ответчиком по иску является Леонид Волков (глава штаба Навального, – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует Михайлову РАПСИ.

По ее словам, досудебные заседания уже состоялись, в феврале суд приступит к рассмотрению заявлений по существу.

В декабре мировой участок №347 вернул москвичу Валерию Жбанкову 400 рублей госпошлины за иск с требованием компенсировать пожертвование. Месяцем ранее суд также удовлетворил исковое заявление Михаила Костенко о взыскании 50 тыс. рублей в качестве необоснованного обогащения с главы предвыборного штаба Навального. Апелляционная жалоба на это решение будет рассмотрена Мосгорсудом 30 апреля.

В понедельник, 22 января сообщалось, что Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Минюста о ликвидации фонда «Пятое время года», обеспечивавшего деятельность штаба Алексея Навального.

До этого Конституционный суд России не стал рассматривать жалобу блогера Алексея Навального, которому в связи с непогашенной судимостью отказали в регистрации кандидатом в президенты.