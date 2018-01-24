Папа римский назвал соблазнение Евы змием первой фейковой новостью

Папа римский Франциск в послании ко дню святого Франциска Сальского, который считается покровителем журналистов, затронул тему фейковых новостей, которые, по его мнению, восходят к соблазнению змием Евы.

В послании он говорит, что фейковые новости основаны на лжи, «умышленно уклончивой и тонко вводящей в заблуждение риторике», а также «на использовании сложных психологических механизмов». «Нам нужно разоблачать то, что можно назвать «змеиной тактикой», - говорится в тексте послания Папы римского.

По его словам, змий из Библии создал на заре человечества первую фальшивую новость, которая начала «трагическую историю человеческого греха».

Змея он называет «Отцом лжи», который приближается к женщине, притворяясь ее другом, но говорит только «частично истинное».

В декабре Папа римский Франциск также заявил, что некоторые представители СМИ часто возвращаются к старым скандалам и сенсациям, назвав такое поведение очень тяжким грехом.