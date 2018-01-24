В Харькове разбили памятный знак атаману, написавшему письмо турецкому султану

Неизвестные разбили памятный знак запорожскому атаману Ивану Серко, расположенный в харьковском сквере Победы.

Как сообщает местное интернет-издание 057.ua со ссылкой на местных жителей, половина монумента отломана. В полиции Харьковской области сообщили, что на место происшествия отправили сотрудников.

По словам представителя «Национального корпуса» (создана на базе батальона «Азов») Олег Ширяев пообещал, что в ближайшее время памятный знак восстановят.

«Мы восстановим этот памятный знак, потому что он был первым патриотическим знаком, который был установлен после Революции Достоинства (Евромайдана 2014 года, – прим. ВЗГЛЯД). Он должен остаться», – написал Ширяев в Facebook.

Памятный знак был установили летом 2014 года. Атаман Серко – центральный образ картины Ильи Репина «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану». В Харькове в августе 2017 года также был установлен памятник атаману.