Финалистку «Мисс Италии» затравили в соцсетях после выхода на сцену с ребенком

Итальянка Алессиа Спаньюло жалуется на угрозы в соцсетях после того, как выступила на конкурсе красоты со своим шестимесячным ребенком.

24-летняя девушка получила угрозы после того, как появилась на конкурсе купальников в ходе финала «Мисс Италия» в детском слинге, в котором находился ребенок, сообщает The Independent.

По словам Спаньюло, кто-то из пользоваталей сказал ей: «Вы заслуживаете смерти за это». Другие заявили, что выступать в таком виде «неестественно» и потребовали от девушки в ее ситуации сидеть дома.

Финалистка «Мисс Италии» также заявила, что она взяла малыша на конкурс только из-за того, что его не с кем было оставить, так как ее молодой человек и мать в это время работали.