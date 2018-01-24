Европейский спортивный чиновник потребовал сократить число россиян на ОИ-2018

Число российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпийских играх 2018 года, должно быть существенно снижено, заявил глава рабочей группы, которая занимается вопросом восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен, передают норвежские СМИ.

«Я не хочу называть конкретную цифру, но она должна быть значительно меньше 389. Если в Пхенчхан приедет много российских спортсменов, люди будут на это реагировать», – передает РИА «Новости» слова Андерсена со ссылкой на vg.no.

Напомним, МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом, с 500 до 389 человек.

Причем к участию в Олимпиаде не допустили лидеров российской сборной в различных видах – в частности, шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана, также биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова и Евгения Гараничева, лыжника Сергея Устюгова. Также в списке не оказалось несколько ведущих российских хоккеистов, фигуристы основного состава сборной России Ксения Столбова и Иван Букин.