Роскомнадзор заблокировал сайты, раскрывавшие приватные фото блогеров

Роскомнадзор на основании решения суда о нарушении прав граждан на частную жизнь заблокировал интернет-ресурсы vkka.xyz и chek-you.ru, которые предоставляли приватные фото пользователей соцсетей.

«На основании решения Таганского районного суда г. Москвы в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных внесены интернет-ресурсы vkka.xyz и chek-you.ru, которые предоставляли доступ к приватным фотографиям и иным персональным данным пользователей из закрытых и открытых сообществ в «ВКонтакте» и других социальных сетей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По сообщению Роскомнадзора, суд признал деятельность сайтов нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а информация на ресурсах обрабатывалась с нарушением закона о персональных данных.

В данное время операторы связи ограничивают доступ к сайтам.

Ранее Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалить аккаунты 21 организации, деятельность которых признана в России нежелательной.