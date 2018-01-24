СК договорился с Сирией по делам воюющих на стороне боевиков россиян

Правоохранительные органы Сирийской Арабской Республики передадут Следственному комитету (СК) России материалы уголовных дел в отношении россиян, которые воюют на стороне террористических группировок в Сирии.

Соответствующая договоренность была достигнута во время рабочей поездки в САР председателя СК России Александра Бастрыкина, говорится в сообщении ведомства, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ходе визита Бастрыкин провел встречи с начальником бюро национальной безопасности САР дивизионным генералом Али Мамлюком и с начальником управления военных судов минобороны САР бригадным генералом Мухаммедом Канджу Хассаном.

Стороны обсудили вопросы, связанные с межведомственным взаимодействием при расследовании преступлений против российских военнослужащих, а также международных преступлений, совершаемых террористами в отношении мирного населения Сирии.

По итогам встречи будет подготовлено межведомственное соглашение о сотрудничестве.

Также Александр Бастрыкин посетил российскую военную базу Хмеймим, где провел совещание с военными следователями СК России.

Ранее сообщалось, что все возвращенные в Россию из багдадской тюрьмы женщины находятся под следствием, так как имеют «солидное преступное прошлое» и являются «черными вдовами».

В октябре в МВД рассказали о сотнях россиян, уехавших воевать на стороне террористов в Сирии.