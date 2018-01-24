Кремль анонсировал посещение Путиным дома Высоцкого на Таганке

Президент Владимир Путин в среду посетит дом Высоцкого на Таганке в преддверии 80-летия поэта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что 80 лет со дня рождения Высоцкого 25 числа, то бишь завтра, всей страной мы будем отмечать. Собственно, в связи с этим сегодня Путин посетит дом Высоцкого на Таганке, посмотрит экспозицию и поговорит о том, как дальше будет развиваться этот музей», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он рассказал также, что Путин обязательно будет участвовать в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Сталинградской битве 2 февраля.

«Безусловно, это важнейшая мемориальная дата для всех россиян, для нашей страны, и, конечно, президент никогда не остается от этой даты в стороне. Мы сообщим вам о том, в каком формате он это сделает», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, в каких именно мероприятиях по случаю 75-летия победы в Сталинградской битвы будет участвовать Путин.