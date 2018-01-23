Блогеров возмутило видео с раздевающейся девушкой-врачом

Интернет-пользователи раскритиковали ЛОР-врача, которая на камеру сняла с себя халат.

В коротком видеоролике девушка распахивает халат, под которым обнаруживается костюм суперженщины. Видео было опубликовано в Instagram.

«Если вы не готовы стать супергероем для своих пациентов и сделать для их здоровья все возможное, то вам нечего делать в медицине», – прокомментировала ролик витебский медик под ником milashaswan.

Пользователи активно раскритиковали ее поведение и моральный облик:

«Видимо, вас не научили, как должен выглядеть и вести себя врач. Просто позорище», – возмутился поведением врача ilyuhinamadam.

«Слышал, что врач должен обладать здоровым цинизмом. Так ли это?», – отметил valera_shcholakau

Однако нашлись и те, кто встал на защиту девушки:

«Из-за подобных штампов в стране и проблемы. Большинство врачей в стране, которые ведут и выглядят для вас привычным образом, лечат хреново. А за навыки этого врача я ручаюсь лично!» – написал kaisound.

Отметим, что это не единственное откровенное видео молодого витебского врача в соцсетях.