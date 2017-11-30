ХК «Сибирь» поддержал ульяновских курсантов

Хоккейный клуб «Сибирь» снял видео в поддержку ульяновских курсантов-летчиков: в зажигательном танце участвовали не только танцовщицы из группы поддержки, но и спортивный журналист, талисман-снеговик и служба охраны.

Видеоролик был размещен накануне вечером в официальной группе хоккейного клуба «Сибирь».

«Девушки из группы поддержки, сотрудники службы безопасности и клининга присоединилась к флешмобу Satisfaction Challenge в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации», – сообщается в подписи к видео.

Добавим, что ролик был снят во время матча с командой «Лада» из Тольятти, в рамках которого сибиряки победили со счетом 2:0.

Ранее Приволжская транспортная прокуратура после появления скандального ролика с курсантами ульяновского авиаинститута не нашла оснований для отчисления студентов, однако ректору института Сергею Краснову внесено представление, поставлен вопрос о привлечении педагогов к дисциплинарной ответственности.

Курсанты сняли видео в октябре 2017 года, и сообщили, что не думали, что это видео получит огласку, поэтому и согласились принять в нем участие.

Сам ректор сравнил скандальное видео с акцией панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал курсантов. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что молодых людей, снявших клип, нужно не наказывать, а поощрять.