Ройзман объяснил отказ от дебатов с Собчак

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в интервью Юрию Дудю рассказал, почему он отказался принять участие в дебатах с телеведущей Ксенией Собчак, которая намерена баллотироваться в президенты России.

Комментируя отказ участвовать в дебатах с Собчак, Ройзман заявил, что не видит в этом смысла. «Я не кандидат в президенты... Мне не о чем с ней разговаривать. Я по-доброму к ней отношусь. Но если мне выходить разговаривать с ней, нужно говорить ей напрямую все, что я думаю», – заметил Ройзман.

Собчак вызвала мэра Екатеринбурга на дебаты после того, как он в начале января со ссылкой на знакомого из финансово-промышленной группы рассказал, что сбор подписей за выдвижение Собчак в президенты ведется за счет административного ресурса.

В интервью Дудю Ройзман добавил, что не хочет «публично, на всю страну ловить человека на лжи», но его слова правдивы. «Я не обвиняю, я просто сказал, как оно есть... Я сказал, я же знаю, что сказал, я просто так не говорю», – добавил Ройзман.

Интервью опубликовано на канале Дудя на YouTube.

Сама Собчак еще после первых обвинений ответила в Instagram, что Ройзман «верит неназванным врунам», «распространяет эту чушь и ложь», и призвала к ответу за сказанное.

Напомним, среди зарегистрированных кандидатов в президенты России Владимир Путин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.