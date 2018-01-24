Блогера из Екатеринбурга, у которой забрали приемных детей, проверят на вменяемость

Автор блога о трансгендерах Юлия Савиновских, у которой изъяли двух приемных детей после перенесенной женщиной операции по удалению груди, направлена на психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили в пресс-службе Орджоникидзовского районного суда Екатеринбурга.

«Следователи попросили суд перенести судебное заседание с 24 января на более поздний срок, так как Савиновских должна пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Учитывая данные обстоятельства, судебное заседание перенесено на 5 февраля, на котором будут представлены результаты экспертизы, а также заслушаны свидетели», – передает ТАСС сообщение суда.

Напомним, Орджоникидзевский суд Екатеринбурга ранее отказался вернуть Савиновских двух приемных детей, а также признавать незаконным приказ управления по социальной политике Орджоникидзевского района о лишении женщины статуса опекуна.

Женщина, у которой есть трое своих детей, на странице в Facebook написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства.

Власти заявляли, что детей забрали из-за болезни женщины, при которой не разрешается усыновлять детей, однако адвокат Савиновских опроверг наличие такого заболевания.