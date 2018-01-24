Россия продала Иордании тяжелый вертолет Ми-26Т2

Россия поставила Иордании тяжелый вертолет Ми-26Т2, сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

«Вертолеты России» рады сообщить о своевременной поставке в Иорданию тяжелого многоцелевого вертолета Ми-26Т2 в гражданском исполнении. Эта машина обладает непревзойденными летно-техническими характеристиками, и она найдет широкое применение при выполнении задач, которые не под силу другой авиационной технике», – передает РИА «Новости» сообщение холдинга.

Модернизированный вертолет Ми-26Т2 соответствует последним тенденциям в мировом авиастроении. Количество членов экипажа сокращено с 5 до 2-3 человек. Вертолет можно эксплуатировать в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях, над равнинной местностью и в горах. Вертолет оборудован «стеклянной кабиной» и отличается повышенной безопасностью, оснащен системой раннего предупреждения о близости земли.

Напомним, в мае 2015 года в холдинге «Вертолеты России» заявили о начале серийного производства нового тяжелого транспортного вертолета Ми-26Т2.