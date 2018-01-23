Волгоградский меткомбинат решили остановить на время ЧМ-2018

Работу АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» решили остановить на время проведения ЧМ-2018 по футболу, сообщил гендиректор предприятия Игорь Сизов.

«На время чемпионата производство будет полностью остановлено. Мы все пойдем на футбол», – цитирует Сизова «Интерфакс».

Топ-менежер предприятия отметил, что в ближайшее время для установки системы сухой газоочистки на комбинате остановят работу одной из двух печей, являющейся источником «рыжего дыма», на который жалуются жители Волгограда. На другой печи, по уверениям Сизова, «система газоочистки стоит».

Также он заявил, что во вторник, 23 января, предприятие подаписало договор генподряда с ООО «Метпромстрой» на работы по монтажу системы сухой газоочистки объемом более 1 млн рублей.

Накануне в СМИ появились сообщния, что ФСБ массово предупреждает российские предприятия в регионах, где пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу, о необходимости остановки производства на период проведения игр.