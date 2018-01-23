В Совфеде предложили увеличить срок службы в армии

На слушаниях в Госдуме во время обсуждения подготовки россиян к военной службе и военно-патриотического воспитания первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал недостаточным годичный срок службы в армии по призыву.

«Служба в Вооруженных силах один год – это ничто, и обеспечить надежные кадры невозможно», – цитируют сенатора «Ведомости».

По словам сенатора, решение о переходе с двух- на одногодичный срок службы в 2008 году стало результатом «политической конъюнктуры» и «навязанной извне» тенденцией с целью снизить боеготовность российской армии.

Клинцевич призвал парламентариев поддержать закон о допризывной и вневойсковой подготовке россиян, который важен в условиях одногодичного срока службы, а также потому, что Вооруженные силы становятся высокотехнологичными и требуют подготовленных кадров.

В 2006 году были приняты поправки в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», сокращающие с двух до одного года срок военной службы по призыву с 1 января 2008 года. В тот период власти отменили ряд отсрочек и освобождений от армии.