На «Оскар» выдвинули фильм о допинге в российском спорте

Посвященная допингу в российском спорте кинолента «Икар» выдвинута на «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм», объявила Американская академия киноискусств на проходящей в Лос-Анджелесе церемонии.

Режиссером фильма «Икар» стал британский велогонщик-любитель Брайан Фогель, а главным действующим лицом – экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который после своей отставки стал сотрудничать с независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), передает ТАСС.

В этой же номинации также выдвинули фильмы Стива Джеймса «Счеты» о судьбе эмигрантов из Китая, «Лица, деревни» режиссера Ангес Варда, «Стронг-Айленд» Янса Форда и «Последние люди в Алеппо» Феруза Файяда.

Церемония вручения «Оскара» состоится 4 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Напомним, фильм «Икар» выдвинут на премию Гильдии режиссеров США в категории «Документальный фильм».

В декабре российская прокуратура возобновила в отношении Родченкова дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ. В конце сентября Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Родченкова, которого в России заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Как заявил адвокат Джим Уолден, в случае возвращения Григория Родченкова в Россию его ждали бы пытки и смерть.