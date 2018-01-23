Путин предложил Аргентине ракетные двигатели

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с аргентинским коллегой Маурисио Макри сообщил, что предложил Аргентине покупать российские ракетные двигатели.

«Роскосмос мог бы поделиться наработками по созданию космической техники, осуществлять поставки ракетных двигателей», - передает слова Путина ТАСС.

Он отметил, что двигатели абсолютно конкурентоспособны на рынке и до сих пор поставляются в различные страны мира, в том числе в США.

Путин добавил, что у российского бизнеса есть интерес к проектам в Аргентине. В частности, речь идет о взаимодействии по мирному атому, гидроэнергетике.

Ранее также стало известно, что Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании по разведке и разработке аргентинского урана.