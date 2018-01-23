Турчак анонсировал ребрендинг «Единой России»

Этой весной после выборов президента страны должен быть реализован ребрендинг «Единой России», заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Президент Владимир Путин идет на выборы со своей программой, и реализовывать ее будет партия. После выборов президента будет реализовываться ребрендинг «Единой России». Обсуждение будет проходить на разных площадках», – приводятся его слова на сайте «Единой России».

Он также отметил, что сейчас наблюдается рост эффективности работы общественных приемных – увеличивается количество обращений и число положительных решений по ним.

«Положительно разрешенных обращений сейчас более 60%. Это высокий процент», – отметил Турчак.

По его словам, в партии заново структурируется и создается политическое управление.

«Единая Россия» не партия фракции, это фракция партии. Это касается и федерального уровня, и наших региональных парламентов», - подчеркнул Турчак. По его словам, партия должна задавать свою повестку, а уже затем транслировать ее на уровне парламента.