Партия шоумена на Украине оказалась вдвое популярнее движения Саакашвили

На выборах в Верховную раду Украины, если бы они состоялись в ближайшее время, партия шоумена Владимира Зеленского рассчитывала бы на 4% голосов, а «Движение новых сил» Михаила Саакашвили – на 1,7%, следует из опроса фонда «Демократические инициативы» им. Кучерива.

«Есть такая партия, совсем недавно официально зарегистрирована – «Слуга народа» Владимира Зеленского. Мы видим, что среди всех опрошенных, она набирает 3,3%. Среди тех, кто намерен принять участие в голосовании – 4%», – передает слова директора фонда РИА «Новости».

По ее словам, партия «Движение новых сил» Михаила Саакашвили имеет 1,2% среди всех и 1,7% среди тех, кто собирается на выборы.

Президентский рейтинг шоумена социологи не замеряли – Зеленский не объявил о намерении баллотироваться.

Украинский политолог Владимир Фесенко отметил, что готовы голосовать за Зеленского те избиратели, которые имеют запрос на новых лидеров, а также не поддерживающие «ни проевропейских политиков, ни бывших членов правящей на Украине «Партии регионов».

По его словам, преимущество Зеленского и лидера рок–группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука в том, что они не политики.

Директор фонда Ирина Бекешина отметила, что лидерами президентского рейтинга на Украине остаются лидер «Батькивщины», экс-премьер Юлия Тимошенко и президент Петр Порошенко. При этом у Тимошенко – 12,1%, на втором – Порошенко – 10,2%. При этом наибольшее количество голосов – 15,9% – по итогам опроса получил вариант «другой политик».

Опрос проводился 15-19 декабря среди жителей Украины от 18 лет и старше, опрошены чуть более 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,3%.

Ранее СМИ сообщили о регистрации на Украине политической партии под названием «Слуга народа» (по названию сериала, в котором играет шоумен Владимир Зеленский), которую якобы возглавил юрист студии «Квартал-95».