Ректор МГТУ имени Баумана иронично отозвался о ситуации в космической отрасли

Комментируя ситуацию в российской космической отрасли, ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров заметил, что «в консерватории что-то не так».

Он напомнил о потере спутника «Бауманец-2» в результате аварии в ходе второго пуска с космодрома Восточный в конце ноября – тогда разгонный блок «Фрегат» из-за неправильных расчетов не смог вывести спутники на расчетную орбиту, передает РИА «Новости».

По словам Александрова, можно купить спутник и говорить о том, что «наш спутник куда-то полетел», а в этом случае речь идет о том, что спутник три года создавался силами студентов, детей, причем в международном сообществе, но оказался не выведен на орбиту из-за того, что где-то не так заложили координаты.

«Ну как так может быть? Что-то в консерватории не так», – сказал он на «Королевских чтениях» в Москве.

9 января сообщалось, что спецкомиссия, созданная для выяснения причин аварии разгонного блока «Фрегат» с 19 спутниками, закончила работу, выводы направлены в правительство.