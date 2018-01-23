В США умерла женщина с плаката «We Can Do It!»

Наоми Паркер Фрэйли, ставшая прототипом для знаменитого плаката феминисток «We Can Do It!» умерла в хосписе города Логвью в США в возрасте 96 лет, сообщили западные СМИ.

Как передает телеканал CNN, именно фото Фрэйли за токарным станком на калифорнийской станции авиации ВМС США в 1942 году послужило вдохновением для создателя культового плаката Дж. Говарда Миллера, передает ТАСС.

Как пишет The New York Times, образ героини плаката «Рози Клепальщицы» и стал символом феминистского движения в конце XX века.