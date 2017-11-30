Захарова выяснила, откуда агентство Bloomberg узнало о «болезни» Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вопросы сотрудников западных СМИ о здоровье министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«После того как агентство Bloomberg попросило Кремль уточнить данные о болезни Лаврова, Лавров попросил уточнить у Bloomberg, чем он болеет», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, Bloomberg ответило на эту просьбу, пояснив, что «опирается на слухи и интересовалось здоровьем министра не у него самого, а в Кремле в контексте перестановок в правительстве после выборов».

«Каково? Сильно, да? Урок нам всем, как они работают – любая ложь идет в дело для достижения цели. Какова цель? Хороший вопрос», – добавила Захарова.

Ранее во вторник представитель одного из западных СМИ спросил у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не заболел ли Лавров. В Кремле ответили, что ничего не знают о каких-либо проблемах со здоровьем главы МИД.