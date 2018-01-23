Песков рассказал о планах Путина встретиться с доверенными лицами

Президент Владимир Путин, баллотирующийся на новый срок, планирует провести встречу со своими доверенными лицами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Такая встреча действительно планируется. О сроках ее проведения мы сообщим», – сказал он, отвечая на вопрос о том, состоится ли такое мероприятие в конце января, передает ТАСС.

Ранее во вторник один из участников предстоящей встречи, народный артист СССР Василий Лановой заявил, что встреча доверенных лиц Путина состоится 29 и 30 января.

По словам артиста, он согласился стать доверенным лицом Путина, так как не видит никого другого на посту президента России, передает РИА «Новости».

Напомним, Центризбирком в понедельник зарегистрировал вторую группу доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина, в поддержку самовыдвижения которого на выборах собрано уже более 1,6 млн подписей.

Количество зарегистрированных претендентов на должность президента России составляет более 60 человек. Среди них, помимо Путина, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.