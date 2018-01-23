В ЦРБ Адыгеи открылась единая централизованная лаборатория

«Все лаборатории, которые раньше были в поликлиниках, теперь централизовались на базе нашей республиканской больницы», - сообщила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Адыгея Оксана Литвинова. Благодаря такой централизации исследований медицинская помощь становится доступнее для пациентов, пояснили в ведомстве.

«С января произошло объединение, то есть централизация. – Все лаборатории, которые раньше были в поликлиниках, теперь централизовались на базе нашей республиканской больницы. Теперь у нас централизованная лаборатория», - заявила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Адыгея Оксана Литвинова.

Единая централизованная лаборатория на базе Адыгейской республиканской клинической больницы оснащена 12 современными автоматическими анализаторами, объединенными лабораторной информационной системой.

Все это позволит сократить время получения анализов, упорядочит потоки пациентов, что существенно повлияет на доступность оказываемой медицинской помощи в республике, подчеркивается в пресс-релизе ведомства. Только на 10 января в центральной лаборатории было проведено уже более трех сотен исследований.

Централизация исследований позволяет более эффективно использовать финансовые средства, а также повышает доступность медицинской помощи для пациентов и качество результатов проведенных анализов.

Проблема централизации лабораторных исследований в полной мере актуальна и для республики Адыгея, особенно в Майкопе. В каждой поликлинике была организована и функционировала клинико-диагностическая лаборатория, где основная часть лабораторных анализов приходилась на малоинформативные виды исследований, требующих высоких финансовых и трудовых затрат, подчеркнула пресс-служба минздрава республики.

Централизованная лаборатория создана в целях совершенствования проведения медицинских лабораторных исследований, резюмировали в пресс-службе ведомства.