Болливудский режиссер захотел снять фильм о Путине

Один из самых успешных режиссеров Болливуда, глава компании Dharma Productions Каран Джохар заявил, что хотел бы снять фильм о российском президенте Владимире Путине.

Отвечая на вопрос о возможности создания фильма про президента России Владимира Путина, как это ранее сделал американский кинорежиссер Оливер Стоун, Джохар сказал, что «хорошая история сыграет на любом языке», потому он хотел бы «иметь возможность сделать что-то подобное», передает РИА «Новости».

Также болливудский режиссер добавил, что хотел бы попробовать снять фильм в России, в том числе по классическим произведениям российской литературы.

Кроме того, Джохар рассказал, что задумался о ремейке индийского фильма «Бродяга», который был популярен в СССР – он занимал 3-е место по посещаемости среди зарубежных лент.

Напомним, в июне 2017 года в США вышла первая часть тетралогии Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». В декабре Владимир Путин встретился со Стоуном в Кремле.