Путин поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на «Дакаре»

Президент Владимир Путин поздравил экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева с победой в ралли-марафоне «Дакар-2018» в зачете грузовиков.

Текст поздравительной телеграммы был опубликован на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с триумфом в авторалли-рейде «Дакар-2018» среди грузовиков. Этот успех стал замечательным подарком к 30-летию команды и ещё раз убедительно продемонстрировал уникальное мастерство её участников, их умение бороться и побеждать», – передает РИА «Новости» текст поздравления.

В субботу, 20 января, экипаж Николаева, в который также входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков, финишировал на заключительном, 14-м, этапе ралли-рейда.

Напомним, ранее генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин заявил, что организаторы ралли-рейда «Дакар» делают все возможное, чтобы убрать российскую команду «КамАЗ-Мастер» из числа лидеров в зачете грузовиков.