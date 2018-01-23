В Москве задержали грозившего убить девушку феном в ванной

В Москве задержан мужчина, собиравшийся убить девушку с помощью фена, сообщили в пресс-службе УВД по Западному округу Москвы.

Заявление в полицию поступило от сожительницы подозреваемого. Тот якобы связал и избил ее, после чего «посадил потерпевшую в наполненную водой ванну, включил электрический фен и, направив его на девушку, угрожал убийством», передает РИА «Новости».

Участковый по району Солнцево после вызова приехал и задержал подозреваемого. Им оказался ранее судимый 41-летний житель столицы, который уже не раз проявлял агрессию к своей сожительнице.

Отмечается, что мужчина арестован в рамках дела об угрозе убийством.