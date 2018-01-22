Рэпер Мот впервые стал отцом

Российский рэпер Мот (Матвей Мельников) и его жена Мария впервые стали родителями – у супругов, которые вместе уже около трех лет, родился сын.

Радостной новостью Мот поделился со своими подписчиками в Instagram.

Публикация от МОТ (@mmott23) Янв 22, 2018 at 9:37 PST

На черно-белом фото запечатлены Мот и Мария, обнимающие новорожденного, однако лицо малыша супруги предпочли скрыть. Имя ребенка пока не называется.

Поклонники оставили под фото больше 700 тыс. лайков и несколько сотен комментариев с поздравлениями.

Рэпер Мот с 2013 года является артистом российского независимого лейбла Black Star Inc., учрежденного Тимуром Юнусовым (Тимати). Является исполнителем популярных песен «Кислород», «Абсолютно все», «Сопрано». Сотрудничал с такими звездами, как Бьянка, Ани Лорак, Егор Крид, группой ВИА Гра.

Напомним, не так давно впервые стали родителями и другие звезды – в семье телеведущего Андрея Малахова родился первенец в ноябре 2017 года, а в декабре стало известно, что экс-теннисистка Анна Курникова родила двойню от испанского певца Энрике Иглесиаса.