Трамп усомнился в умственных способностях министра торговли США

Глава американского государства Дональд Трамп подверг министра торговли США Уилбура Росса резкой критике, сообщили источники в американской администрации.

На закрытой части заседаний правительства Трамп неоднократно ругал 80-летнего Росса за «ужасные сделки» и «ужасное понимание торговли», передает ТАСС со ссылкой на Axios.

Кроме того, Трамп подверг критике умственные способности и компетентность Росса. В частности, Трампу не нравятся соглашения с Китаем. По мнению Трампа, Росс «уже не тот, что был раньше».

Axios пишет, что Росс «засыпает во время заседаний».

Глава национального экономического совета Белого дома Гэри Кон заявил, что Росс «остается важным членом экономической команды» Трампа, а пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заверила в «100-процентном доверии» Россу со стороны президента США.