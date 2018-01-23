Задержан глава кировского УГИБДД

Руководитель УГИБДД по Кировской области Александр Плотников задержан, его подозревают в мошенничестве при реализации автомобилей «Камаз», ущерб покупателям оценивается в 837 млн рублей, сообщает СУ СК по области.

Открыто уголовное дело по ч.1, ч.2 ст. 210 УК (создание преступного сообщества и участия в нем) и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), сообщается на сайте управления.

Следствие считает, что сотрудники УГИБДД УМВД по Кировской области вступили в преступное сообщество, которое в 2014–2017 годах купило сборочные комплекты деталей, запрещенные к реализации в России. Были подделаны документы, согласно которым машины с этими деталями причислили к четвертому, а не второму экологическому классу. При этом не был выплачен утилизационный сбор.

В итоге «279 транспортных средств незаконно были реализованы покупателям, причинив последним ущерб в размере не менее 837 млн рублей».

Сообщается об аресте руководства ООО «Ренбизнесавто», задержании директора ООО «ТД «Авто» и задержании начальника УГИБДД УМВД России по Кировской области.