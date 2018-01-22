Мизулина назвала «вредительством» идею об уравнивании брака и сожительства

Зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Елена Мизулина раскритиковала инициативу депутатов, предлагающих уравнять сожительство и брак на законодательном уровне.

«Если мы хотим нанести вред России, то давайте примем такой закон», – заявила Мизулина, цитирует РИА «Новости».

По ее словам, настоящие патриоты не поддержат такую инициативу никогда. Сенатор назвала идею Антона Белякова ослаблением института брака, которое бьет по «общественной и государственной стабильности».

Мизулина напомнила, что в истории СССР был период, когда узаконили сожительство. По ее словам, это привело к плохим последствиям – выросло число разводов, «92% семей разваливались».

Сенатор также предложила искать причины распространения сожительства.

Ранее в понедельник сенатор Беляков внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения», приравнивающее незарегистрированные отношения мужчины и женщины к официальному браку после пяти лет совместного проживания.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что мешает приданию сожительству правового статуса в России.