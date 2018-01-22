Здание МГУ признали одним из самых красивых университетских корпусов Европы

По версии британского издания Times Higher Education главный корпус МГУ имени Ломоносова на Воробьевых горах вошел в десятку самых красивых вузовских зданий в Европе.

Здание МГУ замыкает десятку самых красивых университетских комплексов Европы, передает ТАСС.

На первом месте рейтинга оказался Болонский университет в Италии, основанный в 1088 году и являющийся самым старым непрерывно действующим университетом мира.

Второе место у университета Саламанки (Испания), третье – у университета города Коимбра (Португалия).

Также в десятку вошли: Ростокский университет (Германия), Орхусский университет (Дания), Гданьский политехнический университет (Польша), Уппсальский университет (Швеция), Университет Гренобль- Альпы (Франция) и Дублинский Тринити-колледж (Ирландия).