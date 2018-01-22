Однорукий пенсионер с ножом дал отпор двум грабителям

В Карелии пожилой инвалид с помощью ножа отбился от грабителей, ворвавшихся в его дом ночью.

В ночь на субботу к 81-летнему однорукому мужчине ворвались грабители, разбив все окна в доме, сообщает пресс-служба УМВД по Карелии. Инцидент произошел в одном из поселков Пряжинского района.

Пенсионер решил обороняться с помощью ножа. Когда инвалида начали избивать, он нанес одному из грабителей удар в грудь. Другой грабитель в это время, по данным полиции, искал деньги. В итоге из дома инвалида украли 40 тыс. рублей, преступники забрали даже мелочь.

Утром пенсионер вызвал полицию, и сотрудники стали искать грабителей по горячим следам. «В одном из домов был обнаружен 34-летний раненый подозреваемый, второго нигде не было. Но сотрудник оперативного подразделения решил проверить и подвал старинной постройки. Оттуда на него с ножом бросился второй разыскиваемый, также ранее судимый 28-летний местный житель, который имеет с десяток криминальных эпизодов», – говорится в сообщении пресс-службы.

Оба грабителя задержаны, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК. Также выяснилось, что один из них ранее уже воровал деньги у однорукого мужчины и впоследствии предложил своему знакомому сделать это еще раз.