В Хорватии разгорелись споры о детской книге об однополых семьях

В Хорватии спорят о первой в стране детской книге «Моя радужная семья», посвященной однополым семьям, которые воспитывают детей, пишут британские СМИ.

Однако, отмечает портал, издание стало вызовом консервативным организациям страны под эгидой католической церкви, которые пять лет назад инициировали референдум, перечеркнувший планы правительства по легализации однополых браков, пишет Би-би-си.

Одна из этих организаций – Vigilare – заявляет, что «продвигает естественную сущность брака... между мужчиной и женщиной». Книгу «Моя радужная семья» организация назвала «пропагандой гомосексуализма» и призвала минобразования запретить ее в школах.

Сенада Шело Шабич из загребского Института развития международных отношений отмечает, что возрождение консервативных сил в Хорватии наблюдается с тех пор, как страна вошла в Евросоюз (пять лет назад).

Издатель «Моей радужной семьи» Даниэль Мартинович - один из основателей хорватской организации Rainbow Families для поддержки однополых семей. Он утверждает, что хорошие отзывы на книгу есть не только среди меньшинств.

Пока напечатано только 500 экземпляров.

В министерстве образования страны не прокомментировали ситуацию с книгой.

Жители Хорватии на референдуме в начале декабря 2013 года проголосовали против однополых браков, поддержав внесение в конституцию страны четкого определения брака как союза мужчины и женщины.