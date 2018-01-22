Милонов предложил запретить детям пользоваться соцсетями без разрешения родителей

Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в нижнюю палату парламента законопроект о регистрации в соцсетях по паспортам и запрете детям до 14 лет без разрешения родителей заводить там страницы.

Милонов предлагает, чтобы перед тем, как завести аккаунт, каждый должен будет представлять в электронной форме паспорт и согласие на обработку личных данных. Дети до 14 лет должны это делать только с письменного согласия родителей, передает «Интерфакс».

Похожий законопроект он вносил в апреле, однако тогда детям до 14 лет вообще было предложено запретить пользоваться соцсетями. Законопроект был отклонен.